Новая почта изменила тарифы для международных посылок

"Новая почта Глобал" изменила с 7 октября тарифы на услугу доставки из зарубежных интернет-магазинов NP Shopping, сообщает UBR.

Основанием для такого шага послужил "рост интереса украинских покупателей к зарубежному онлайн-шопингу" , отметил крупнейший логистический оператор.

Обновление тарифов построено по принципу "чем больше вес заказа, тем дешевле обходится его доставка" . Расценки будут действовать на доставку из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе (США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания).

В частности, доставка посылки из интернет-магазинов США весом до 1 кг обойдется клиенту в $5 за полкилограмма. Если вес от 1 до 5 кг, то цена составит $3,80, а свыше 5 кг – за $3,6/0,5 кг.

СЕО "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский отметил, что украинцы все чаще покупают за рубежом, "особенно в высокий сезон, когда магазины предлагают баснословные скидки на Черную пятницу и рождественские распродажи" .

По данным компании, в прошлом году число доставок международных посылок составило 7 млн, что более чем в два раза превысило объем 2019 года.