Новая почта изменила тарифы для международных посылок
"Новая почта Глобал" изменила с 7 октября тарифы на услугу доставки из зарубежных интернет-магазинов NP Shopping, сообщает UBR.
Основанием для такого шага послужил
"рост интереса украинских покупателей к зарубежному онлайн-шопингу", отметил крупнейший логистический оператор.
Обновление тарифов построено по принципу
"чем больше вес заказа, тем дешевле обходится его доставка". Расценки будут действовать на доставку из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе (США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания).
В частности, доставка посылки из интернет-магазинов США весом до 1 кг обойдется клиенту в $5 за полкилограмма. Если вес от 1 до 5 кг, то цена составит $3,80, а свыше 5 кг – за $3,6/0,5 кг.
СЕО "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский отметил, что украинцы все чаще покупают за рубежом,
"особенно в высокий сезон, когда магазины предлагают баснословные скидки на Черную пятницу и рождественские распродажи".
По данным компании, в прошлом году число доставок международных посылок составило 7 млн, что более чем в два раза превысило объем 2019 года.