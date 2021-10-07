В семье ребенка с полиомиелитом вирус обнаружен еще у шестерых

В Ровненской области маленький мальчик, у которого накануне подтвердили полиомиелит, в настоящее время уже не встает на ноги, сообщает УНИАН.

Малышу год и четыре месяца, он воспитывается в семье, где десять детей. Когда он попал в больницу, ноги уже были слабые. Впоследствии диагноз подтвердили.

Ребенок не был вакцинирован от этой болезни, поскольку родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям. Во время обследования семьи специалисты обнаружили вирус еще у шестерых детей, но пареза конечностей у них нет.

Сейчас специалисты проводят эпидрасследование, поскольку полиомиелит – вирусная инфекция. Его могут подхватить как невакцинированные дети, так и взрослые – чаще всего, через грязные руки, пищу и воду. Болезнь способна поражать центральную нервную систему и приводить к параличу. Эти процессы, несмотря на лечение, необратимы.