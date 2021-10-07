Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-президента Януковича

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего президента Виктора Януковича, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в завладении комплексом зданий дома отдыха «Межигорье», сообщает Слово и дело.

Такое решение 7 октября приняла следственная судья ВАКС Екатерина Широкая.

«Ходатайство детектива НАБУ согласованного с прокурором САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Януковича Виктора Федоровича – удовлетворить. Избрать относительно Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей» , – объявила судья.

Она пояснила, что с момента задержания, но не позднее 48 часов, Януковича необходимо будет доставить в ВАКС. Там ему должны избрать меру пресечения в виде ареста или более мягкую.