В Европе назвали решение энергетического кризиса

Решение энергетического кризиса, охватившего Европу, заключается в переходе на зеленую энергетику. Такое мнение высказала в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Европейском форуме по устойчивым инвестициям, сообщает ТАСС.

"Европейский зеленый переход в долгосрочной перспективе - решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей "зеленой сделки" [по переходу на зеленую энергетику], чтобы она стала энергетически независимой" , - сказала глава ЕК.

В среду представитель ЕК Дана Спинант сообщила, что Еврокомиссия в ближайшие дни представит пакет мер для защиты уязвимых групп населения государств ЕС от рекордного роста цен на энергию. Изначально публикация данного пакета намечалась на 5 октября, однако затем была перенесена на более поздний срок.