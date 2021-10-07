Госпогранслужба выяснит обстоятельства выезда Саакашвили из Украины

Государственная пограничная служба Украины проводит служебную проверку ситуации с выездом гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"В ситуации с гражданином Украины М. Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким способом он выехал за пределы Украины", – сказал Демченко.

По его словам, в настоящее время ряд должностных лиц Южного регионального управления на время расследования и выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей.