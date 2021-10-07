Бейонсе очаровала своим выходом в велюровом платье

Популярная американская певица Бейонсе каждым своим выходом привлекает внимание поклонников. 6 октября знаменитость посетила Лондонский кинофестиваль в роскошном черном платье, сообщает 24 Канал.

Поп-звезда Бейонсе сияла перед сотнями вспышек камер на премьере фильма "Больно падать". Для показа нового проекта Netflix она надела роскошное платье. Исполнительница примерила длинное велюровое платье черного цвета от сербского дизайнера Вaлдрина Сaхити.

Вечерний выход Бейонсе дополнила минималистичным клатчем черного цвета с блестками от Judith Leiber. Красавица сделала на волосах локоны, на лицо нанесла яркий макияж и довершила аутфит черными босоножками на каблуке и драгоценными перстнями.

Фото с инстаграма

На премьеру вестерна певица пришла со своим мужем Jay Z, который имеет непосредственное отношение к фильму. Музыкант выступил одним из главных продюсеров фильма. Перед выходом влюбленные сделали несколько милых кадров, сидя на заднем сиденье в машине.