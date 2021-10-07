Чрезмерное потребление соли может привести к гипертонии

Научные работники из Университета Вандербильта провели ряд исследований, благодаря которым удалось узнать, какое влияние оказывает скопившаяся соль в мышцах и коже на артериальное давление человека, сообщает Menslife.

Участниками эксперимента американских исследователей стали 200 человек. Сначала ученые тщательно обследовали всех добровольцев. В исследовании приняли участие те люди, результаты анализов которых показали лишь незначительные отклонения от показателей артериального давления.

Эксперты разделили участников на две группы: первая на протяжении некоторого времени принимала плацебо, а второй давали специальный препарат, действие которого направлено на выведение из организма жидкости и соли. В результате эксперты пришли к выводу, что человеческий организм накапливает внутритканевые запасы соли. Эти самые запасы провоцируют развитие гипертонии, приводят к воспалениям и дают зеленый свет различным аутоиммунным заболеваниям.

К слову, недавно неврологи из Университета Калифорнии обнаружили, что гипертония является одной из виновниц ускоренного старения мозга у людей в возрасте 30-40 лет. Повышенное давление ослабляет кровоснабжение нервной ткани, способствуя гибели нейронов и последующему развитию слабоумия. А потому крайне важно начать контролировать свое давление еще с молодых лет, а также употреблять меньше соли и больше внимания уделять физической активности.