Внучка Муссолини победила на выборах в горсовет Рима

Внучка бывшего итальянского диктатора Бенито Муссолини набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима.﻿ Об этом, со ссылкой на The Guardian, сообщает Украинская правда.

Ракеле Муссолини набрала более 8200 голосов на муниципальных выборах в воскресенье и понедельник, что является значительным увеличением по сравнению с 657 голосами, которые она получила, когда она вошла в совет с первым мандатом в 2016 году.

Муссолини баллотировалась от ультраправой партии "Братья Италии". После объявления результатов она сказала, что ее успех в Риме – это тяжелый труд, а не ее фамилия.

"Я с детства научилась жить со своей фамилией. В школе они указывали на меня, но потом появилась Ракеле, и этот человек преобладает над фамилией, каким бы обременительным оно не было" , – сказала она.

Ракеле назвали в честь первой жены фашистского диктатора. Она является дочерью покойного джазового музыканта Романо Муссолини.

Между тем, "Братья Италии" надеются, что их кандидат на должность мэра Энрико Мичетти победит во втором туре в борьбе с левоцентристами 17 и 18 октября.

Микетти, который выиграл первый тур, поддерживают ультраправые партии "Лига" и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.