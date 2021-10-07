Mazda анонсировала сразу пять новых кроссоверов

Японская компания Mazda намерена нанести серьезный удар по конкурентам. Производитель анонсировал вывод на мировые рынки сразу пяти кроссоверов, которые должны появится в ближайшие пару лет. В планах компании расширить ассортимент SUV моделями CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90, сообщает Обозреватель.

Первым должен появится компактный СХ-50, который разделит платформу с новым поколением Mazda 3 и CX-30. Производство новинки стартует в начале будущего года на совместном предприятии Mazda-Toyota в Алабаме. На этом же заводе будет выпускаться новый кроссовер Toyota Corolla Cross. Поэтому не исключено, что обе модели будут унифицированы. Причем, в компании подчеркивают, что СХ-50 не является заменой недавно обновленному кроссоверу СХ-5, который по-прежнему пользуется хорошим спросом по обе стороны Атлантики.

Mazda CX-5. Источник: Mazda

Другие запланированные к выпуску модели получат новую платформу. В частности, покупателям будут предложены разновеликие кузова, пяти и семиместные варианты салона, а также широкий ассортимент опций. Предполагается, что пятиместный CX-60 и семиместный CX-80 будут адресованы европейским и японским потребителям, а их более крупные аналоги CX-70 и CX-90 отправятся покорять Северную Америку и Ближний Восток. Например, флагманский CX-90 сменит на рынке США нынешний CX-9.

Современный модельный ряд Mazda. Источник: Mazda

Кроме того, Mazda планирует электрифицировать к 2030 году весь модельный ряд. Ожидается, что CX-60 и CX-80 будут иметь гибридный силовой агрегат PHEV с четырехцилиндровым бензиновым мотором. Ранее в компании уже анонсировали новое поколение рядных шестицилиндровых бензиновых Skyactiv-X и дизельных Skyactive-D моторов, которые будут работать в тандеме с 48-вольтным стартер-генератором.

CX-70 и CX-90 получат турбированные шестицилиндровые бензиновые моторы, а также версии PHEV на их основе. А для японского рынка Mazda готовит гибридные версии с 6-цилиндровым дизельным Skyactive-D со стартер-генератором и в варианте PHEV.

Электрический кроссовер Mazda MX-30. Источник: Mazda

Ну а "вишенкой на торте" станет компактный электрический кроссовер Mazda MX-30 EV с роторным бензогенератором, который должен дебютировать в середине будущего года.