Стильный осенний образ от Лили Ребрик

С наступлением осени все хотят выглядеть стильно, но при этом чувствовать себя комфортно. Одна из известных телеведущих Украины – Лилия Ребрик показала модный осенний образ.

На своей страничке в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, где продемонстрировала идеальный look для осенней погоды.

«Такую осень я люблю ... А можно и дальше без дождей и тумана? »,- подписала снимок Ребрик.

Образ выглядел очень актуально. Яркие цвета, которые были использованы для его создания, можно легко надеть с юбкой или кюлотами, а так же сверху любимого летнего платья.