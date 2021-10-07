За год продовольствие подорожало почти на 33%

В сентябре 2021 года мировые цены на продукты питания продолжили рост. Этому способствовало сокращение предложения и высокий спрос на основные продукты питания, такие как пшеница и пальмовое масло, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в публикации ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие ФАО в сентябре составил 130,0 пункта, что на 1,2% выше, чем в августе, и на 32,8% выше, чем в сентябре 2020 года. Индекс отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на широко продаваемые продовольственные товары.

Индекс цен на зерновые ФАО в сентябре вырос на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем (при этом мировые цены на пшеницу выросли почти на 4%) и сейчас на 41% выше, чем годом ранее - из-за сокращения объемов экспорта на фоне высокого спроса.

Индекс цен на растительное масло ФАО вырос на 1,7% за месяц и примерно на 60% по сравнению с сентябрем 2020 года, поскольку мировые цены на пальмовое масло достигли 10-летнего максимума.

Индекс цен на молочные продукты ФАО увеличился на 1,5% по сравнению с августом.

Индекс цен на сахар ФАО был на 0,5% выше по сравнению с предыдущим месяцем и на 53,5% по сравнению с годом ранее - благодаря неблагоприятным погодным условиям и более высоким ценам на этанол в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сахара.

Индекс цен на мясо ФАО в сентябре практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 26,3% в годовом исчислении.

Автор: Александр Белоус