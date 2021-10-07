В день рождения Путина Гончаренко спел ему "именную" песню
По случаю 69-го дня рождения президента России Владимира Путина некоторые депутаты Верховной Рады спели в честь этого события известную нецензурную песню, сообщает Деловая столица.
Это произошло во время выступления нардепа Алексея Гончаренко, который произносил свою программу как кандидата на должность главы ВР.
"Сегодня в мире есть именинник, зовут его Владимир Путин. Давайте впервые вместе скажем и напомним этом имениннику на весь мир украинскую народную песню, кстати, из Харькова. Давайте ему ее напомним и скажем: Путин — х***о!", — обратился Гончаренко к коллегам.
После этого ряд нардепов продолжили текст песни, а выступающий проскандировал "ла-ла-ла-ла".
"Вот так и будем работать", — резюмировал Гончаренко.
На видео присутствует нецензурная лексика.
Отметим, президенту России сегодня, 7 октября, исполняется 69 лет.