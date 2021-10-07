"Мне кажется вы обалдели": Яценюк отчитал "слуг народа"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что "слуги народа" одурманены властью и сейчас депутаты ведут борьбу за власть и должности, а не за страну и людей, сообщает Сегодня.

Он считает, что вопрос отставки Разумкова – это не борьба фракции "Слуга народа" против Разумкова, а борьба Зеленского против Разумкова.

"Потому что он в принципе проявлял самостоятельность, считал, что парламент должен быть независимым институтом и работать по закону. Владимир Зеленский перед вторым туром (президентских выборов) сказал историческую фразу: "Если я нарушу закон, то я сам уйду". Это означает, что парламент должен работать по закону и по Регламенту. Сейчас в Трускавце Владимир Зеленский заявил, что в принципе все, что мешает экономической политике Украины, – это Регламент", – сказал Яценюк.

Политик также жестко обратился к "слугам народа".