Кива записал ролик к Путину, назвав его "великим правителем"

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа", сообщает УНИАН.

Соответствующий ролик появился у Telegram депутата.

"Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно великого лидера дружественного к нам народа Владимира Владимировича Путина. С днем рождения вас, сил и божьего благословения и здоровья" , – заявил Кива на фоне украинских флагов.

Скандальный член ОПЗЖ заявил, что Путин "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире".

"Вы – тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства" , – продолжил депутат.

Кива убежден, что Путин "защищает мораль, веру".