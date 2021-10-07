В COVID-госпиталях Мелитополя нет мест: больные лежат в коридорах

COVID-госпиталь Мелитополя переполнен из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Под него отвели уже четыре здания. Помощь там получают почти 300 пациентов, сообщает РИА-Мелитополь.

Сегодня в Мелитополе все 350 коек, зарезервированных под ковидных больных, заполнены. Принято решение на один день прекратить прием пациентов в Мелитопольский госпиталь и перенаправлять их в Акимовскую ЦРБ.

В новой инфекционной больнице люди лежат даже в коридорах. Все на кислороде. На первом этаже лежат те, у кого более легкая форма. На втором – самые тяжелые.

Пенсионерке Валентине 80 лет. Ее привезла скорая помощь в госпиталь сегодня. Бабушка лежит в коридоре и дышит с помощью кислородного концентратора.

"Не знаю, откуда взялся этот кашель. Так было 3-4 дня, и начался отек легких, так как я уже не могла лежать, а только сидела ночь. А утром дочери позвонила, и она с внуками сюда меня привезла на скорой. Тест еще не брали у меня", – рассказывает пенсионерка.

Все медики работают исключительно в защитных костюмах и так круглые сутки. Из-за постоянно прибывающих пациентов не всегда всем оперативно могут дать назначение. Самым тяжелым пациентам, которые уже не могут передвигаться рентген легких делают прямо в палатах с помощью передвижного рентген-аппарата.

В ковидном госпитале, который развернулся на площадях бывшего детского санатория, такая же ситуация. Он тоже забит.

"Было 85 пациентов. А сегодня утром привезли еще 7. В понедельник у нас в очереди на прием сидели 10 человек", – рассказывает врач и показывает палаты.

В больших комнатах и мужчины и женщины, так как возможности разграничить пациентов уже нет. При этом привитых пациентов в госпитале единицы, отмечают медики.