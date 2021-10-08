Audi форсировала спорткар R8

Немецкая компания Audi подвергла ревизии ассортимент своих суперкаров R8. Отныне приобрести купе и спайдер покупатели смогут только в мощных версиях performance, сообщает Обозреватель.

Летом ассортимент полноприводных версий R8 лишился 570-сильных купе и спайдера, а теперь пришло время отправиться на покой 540-сильного моноприводного "дуэта". Вместо них покупателям предлагаются исключительно топовые версии performance мощностью 620 и 570 л.с. соответственно. Причем, ранее у заднеприводных моделей ее не было.

Ранее у заднеприводных моделей версии performance не было. Источник: Audi

Заднеприводные новинки оснащаются 5,2-литровым V10. У версии performance ее мощность увеличили с 540 до 570 "лошадок". Кроме того, автомобили снабдили самоблокирующимся дифференциалов, новым адаптивным усилителем руля, а также более жесткими углепластиковыми стабилизаторами поперечной устойчивости. В списке опций есть карбоно-керамические тормозные диски.

У версии performance мощность V10 увеличили с 540 до 570 "лошадок". Источник: Audi

Купе performance разгоняется до первой "сотгни" за 3,7 с, а его открытому родственнику на спринт потребуется на 0,1 с меньше. Максимальная скорость достигает 329 и 327 км/ч соответственно. Вряд ли кого из покупателей Audi R8 беспокоит расход топлива, а для фанов Греты Тунберг сообщаем, что заявленный производителем средний расход купе составляет 12,9 л/100 км а у спайдера – 13 л/100 км.

Салон версии Spyder. Источник: Audi

В Германии Audi R8 V10 performance RWD предлагается по цене от 149 тысяч евро за купе, а версию без крыши оценивают минимум в 162 тысяч евро.