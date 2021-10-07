Отставка Разумкова обострила раскол в "Голосе"
Часть "Голоса" в Верховной Раде, которой руководит Ярослав Железняк, обвинила другую часть фракции, которую возглавляет Александра Устинова, в нарушении закона путем голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. Об этом, со ссылкой на сайт "Голоса", сообщает Украинская правда.
Напомним, в четверг Рада уволила Разумкова с должности спикера. 6 депутатов "Голоса" проголосовали за это решение и 8 – против. Всего отставку поддержали 284 нардепов.
После этого та часть фракции "Голос", которая была против увольнения главы парламента, заявила, что соответствующее решение принято
"с нарушениями регламента".
"Депутаты, которые голосовали за увольнение Дмитрия Разумкова, сознательно пошли на нарушение закона...
К сожалению, свои ценности предали Юлия Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараськин, Владимир Цабаль (члены "Голоса" из другого лагеря – ред.). Эти люди пошли на нарушение своих обещаний избирателям и задекларированных ими же принципов и ценностей", – заявили в "Голосе".
"Голос" Железняка считает, что отставка спикера
"означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой и значительно усложнит работу оппозиции".
Другой "Голос", который теперь себя называет объединением "Справедливость", ответил на обвинения. Нардепы расписали в Facebook несколько причин, почему они голосовали за увольнение Разумкова:
- во-первых, Разумков сам был источником нарушения регламента в Раде – он игнорировал требование большинства "Голоса" и регламентного комитета уволить
"его друга"Ярослава Железняка с должности председателя фракции;
- не поддержал, как член СНБО, санкции против Медведчука и его каналов и не голосовал за наложение санкций на "Страна.юа" и Шария;
- лоббировал прихоти Авакова, а именно протягивал в обход решения депутатов и комитета закон о шокерах для полиции;
- блокировал антикоррупционные инициативы: реформу Конституционного суда, на год отсрочил уголовную ответственность с посадками за ложь в декларациях;
- лоббировал интересы табачных компаний и Ахметова – три раза помог провалить закон о контроле промышленных выбросов в атмосферу, что очень ударило бы по бизнесу олигарха;
- похоронил закон о медицинском каннабисе.
"Мы голосовали ЗА назначение Разумкова на должность, и поэтому так же вправе голосовать и за его увольнение с должности", – отметила другая часть партии.