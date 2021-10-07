Арахамия анонсировал разборки с "неправильно голосовавшими "слугами"

С каждым депутатом "Слуги народа", который выступил против отставки спикера Дмитрия Разумкова, будет отдельный разговор, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия со ссылкой на Вести.

"Будет общение с каждым депутатом отдельно. Отдельная судьба у каждого" , — заявил нардеп.

Кроме того, Арахамия опроверг информацию, что депутатов на заседании фракции якобы просили написать заявления на выход из фракции, если они проголосуют против.