На Прикарпатье мужчина получил срок за подготовку "покушения" на Зеленского

Ивано-Франковский городской суд приговорил местного жителя к трем годам тюрьмы за ложное сообщение о подготовке покушения на президента Владимира Зеленского, сообщает Деловая столица.

Об этом сказано в Едином реестре судебных решений.

Так, речь идет об инциденте в декабре 2020 года. Обвиняемый направил письма в различные правоохранительные ведомства. В письме была фраза "Я готовлю покушение на президента Украины в Гуте". В тот момент президент Владимир Зеленский находился в резиденции "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.

Во время судебного заседания мужчина вину в содеянном признал. Он пояснил свои действия "проверкой состояния готовности правоохранительных органов для обеспечения защиты Президента Украины, считал необходимым привлечь еще больше лиц для охраны Президента". Кроме того, обвиняемый считал, что "нужно что-то изменить в стране, а потому посылал многочисленные письма в органы государственной власти и международные организации, выражая свою политическую позицию". Мужчина утверждает, что запугать кого-то или угрожать не собирался.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Часть наказания за предыдущее аналогичное преступление (ст. 259 УК Украины) он не отбыл. Таким образом, суд добавил к новому сроку еще один месяц.

Правонарушитель не работает и проживает с матерью, с телефона которой он звонил и сообщал о подготовке преступления.