В ДТП в Польше погибли двое украинцев (ФОТО)
В польском Катовице в четверг, 7 октября, в дорожно-транспортном происшествии погибли два гражданина Украины, сообщает Деловая столица.
По данным польских СМИ, трагедия произошла утром.
Автомобиль на большой скорости слетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы извлечь тела погибших.
"Автомобиль перевернулся возле съезда к IKEA в сторону центра Катовице. В результате этого инцидента погибли двое мужчин", — сообщила пресс-атташе городского управления полиции в Катовице Агнешка Жилка.
Также сообщается, что погибшим гражданам Украины было около 20 лет.