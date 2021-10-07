В ДТП в Польше погибли двое украинцев (ФОТО)

В польском Катовице в четверг, 7 октября, в дорожно-транспортном происшествии погибли два гражданина Украины﻿, сообщает Деловая столица.

﻿ dziennikzachodni.pl

По данным польских СМИ, трагедия произошла утром.

Автомобиль на большой скорости слетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы извлечь тела погибших.

"Автомобиль перевернулся возле съезда к IKEA в сторону центра Катовице. В результате этого инцидента погибли двое мужчин" , — сообщила пресс-атташе городского управления полиции в Катовице Агнешка Жилка.

dziennikzachodni.pl

Также сообщается, что погибшим гражданам Украины было около 20 лет.