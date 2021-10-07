Постковидному синдрому дано официальное определение
Всемирная организация здравоохранения официально дала определение постковидного синдрома, от которого страдают 20% переболевших. Симптомы могут держаться около 3 месяцев. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ВОЗ, сообщает РБК-Украина.
Определение постковидного синдрома было сформировано после анализа и опроса нескольких сотен пациентов из разных стран мира.
"Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19, и не могут быть объяснены другими диагнозами", – пишет ВОЗ.
Среди симптомов синдрома отмечают:
- повышенную утомляемость;
- нехватку дыхания;
- когнитивные расстройства;
- некоторые другие симптомы, которые мешают повседневному функционированию.
Отмечается, что симптомы могут возникнуть после выздоровления от коронавируса, или же во время болезни. Время от времени они могут усиливаться или ослабевать.
В ВОЗ добавляют, что изучение синдрома будет продолжаться и зависеть от поступления новых данных.
Автор: Сергей Пышкин