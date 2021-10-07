"Слуги" не пришли на заседание по пенсиям: Порошенко возмущен

Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко возмущен, что депутаты из монобольшинства проигнорировали внеочередное заседание, где должны были рассматривать вопрос пенсий и социальной поддержки граждан.

Во время выступления с трибуны парламента Порошенко заявил, что через 2,5 года после выборов власть уже должна нести ответственность за кризис в стране.

"Я обращаюсь к украинскому народу. Я не обращаюсь к народным депутатам – не к лотерейщикам, не к "игорному бизнесу", которые ограбили страну. Почему я не обращаюсь к депутатам? Потому что их нет в зале" , – констатирует Порошенко.

Также он добавил, что депутатов в зале меньше 226 человек, объяснив это тем, что им, видимо, "эта тема не интересна".

"Когда надо было снимать Разумкова – как зайчики сидели. А когда надо позаботиться о народе... Вы считаете, что народ так хорошо живет? Пойдите на улицу, спросите – и вы получите ответ. Или по морде получите" , – возмутился пятый президент.

После Порошенко заговорил о надвигающемся энергетическом кризисе в стране.

"Вы в 2020-2021 годах, имея наши деньги, которые мы отсудили у РАО "Газпром" в размере 3 миллиардов долларов, их профукали, разворовали. А сегодня собираетесь петь басни пенсионерам, что они хорошо живут?" – замечает лидер "Европейской солидарности".

Также он заметил, что не стоило принимать новых законов, а достаточно было просто выполнить требования об индексации пенсий в связи с инфляцией, которая, по его словам, откладывается уже два года.

"Я сейчас хочу сообщить сенсационную новость: два с половиной года Порошенко не президент, а вы не оппозиция" , – иронизирует лидер "ЕС".

Кроме того, экс-президент добавил, что "уже надо нести ответственность" и "отчитываться перед народом" , а "не создавать парламентский кризис" , который, по его мнению, случился из-за не принятия решения "об армии, экономике, энергетике и защите людей" .