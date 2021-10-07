Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 октября 2021 года

День борьбы и перемен в жизни – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака Зодиака.﻿ В пятницу, 8 октября, третий лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке Зодиака Скорпион, сообщает Корреспондент.

Луна в Скорпионе – период для новых начинаний и принятия самых ответственных решений. В это время улучшается мыслительная деятельность и возрастает способность к концентрации внимания.

Подходит для творческой и интеллектуальной работы, требующей много энергии.

8 октября – день борьбы и напора, благоприятный момент для важных перемен в жизни. Недопустима пассивность: как сложатся дела и отношения сегодня, такими они будут весь лунный месяц.

Возможно обострение конфликтов даже между близкими людьми, поэтому нужно стараться подавлять негативные эмоции.

Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 октября

Овен (21.03−19.04)

Овнами могут полностью овладеть сильные эмоции, что приведет к напряжению в семье и конфликтам на работе. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется включить рассудительность и осторожность.

Телец (20.04−20.05)

Тельцов ожидает благоприятный день: финансовые проблемы отступят, а все серьезные дела легко решатся. Возможны выгодное предложение и похвала на работе.

Близнецы (21.05−21.06)

Звезды советуют Близнецам держать эмоции под контролем и обратить внимание на здоровье. День будет полон планов и надежд, а также домашних хлопот.

Рак (22.06−22.07)

Раки столкнутся с разочарованием и обманчивыми надеждами. Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие.

Лев (23.07−22.08)

Львы ощутят недостаток энергии и будут весьма несдержанны в общении, что может привести к конфликтам. Звезды советуют обратить внимание на здоровье и исключить нагрузки, а также не рисковать понапрасну.

Дева (23.08−22.09)

Дев ожидают новые дела, активные мероприятия и общение. Хороший день для начала ремонта или благоустройства квартиры. Очень кстати могут оказаться советы друзей.

Весы (23.09−22.10)

Звезды рекомендуют Весам не проявлять чрезмерную активность, а также избегать споров и конфликтов. В работе вероятны критические ситуации.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионам важно проявлять терпение и выдержку – в этот день вероятны стычки с коллегами или соседями. Звезды предостерегают от крупных капиталовложений или покупок. Возможно ухудшение самочувствия.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцам стоит максимально оградиться от внешнего влияния. Мелкие недоразумения и вмешательство окружающих могут нарушить все планы. Вероятны осложнения в отношениях с близкими.

Козерог (22.12−19.01)

Звезды сулят Козерогам удачный день для решения проблем в личной жизни. В делах нужно опираться на здравый смысл и отбросить предрассудки.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеи могут рассчитывать на финансовую прибыль и расширение круга общения. Также вероятно возобновление старых связей. Рекомендуется воздержаться от длительных путешествий и напряженной физической работы.

Рыбы (19.02−20.03)

У Рыб могут возникнуть серьезные финансовые проблемы. Звезды советуют не замыкаться в себе и не отдаляться от близких. День лучше провести в спокойной обстановке.