Преемник Меркель покидает пост главы партии

Глава немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет, которого считали преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, собирается покинуть пост главы ХДС, сообщает УНН.

Об этом журналистам рассказали источники на заседании фракции ХДС.

По информации телеканала Welt, Лашет косвенно высказал такое намерение, другие подробности не приводятся.

Партия Меркель ХДС во главе с Лашетом проиграла Социал-демократической партии Германии СДПГ на парламентских выборах 26 сентября.