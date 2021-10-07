Похолодание до 11°С и ветер: прогноз погоды в Украине на 8 октября

В Украине продолжает понемногу снижаться температура воздуха. В большинстве регионов днем она достигнет 14°С максимум. При этом, дождей все так же пока не предвидится – по всей стране синоптики обещают сухую и ясную погоду﻿.

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Итак, в пятницу, 8 октября, в большинстве регионов Украины будет наблюдаться температура около 11-14°С днем и от 0°С на севере и востоке до 5°С на юге ночью. При этом, в Одесской области и в Крыму показатели будут несколько выше – 13-15°С днем и 4-7°С ночью. А вот теплее всего будет по-прежнему на Закарпатье – там обещают 15-17°С днем и 3-5°С ночью.

Дождей 8 октября все еще не прогнозируется. По всей стране будет солнечно с небольшой облачностью. Средняя скорость ветра в центральных, северных и западных областях ожидается в районе 11-18 км/час в среднем. В центре и на западе возможны шквалы до 22 км/час. На востоке, на юге и в Крыму будет более ветрено – около 14-22 км/час в среднем. В Одесской области, а также на полуострове возможны шквалы до 25-29 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 8 октября в южных, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 8 октября ожидается температура от 1°С до 12°С в течение дня, ветер 11-18 км/час и легкая облачность.