Убийство полицейского в Чернигове: руководство полиции отстранили от работы
В Чернигове отстранили от должностей начальника патрульной полиции Андрея Думича и двух его заместителей на время расследования, которое связано с обстоятельствами убийства полицейского, сообщает УНИАН.
Об этом заявил пресс-офицер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко. По его информации, о решении сообщили в четверг.
"Несколько часов назад исполняющих обязанности руководства патрульной полиции области представили коллективу", - отметил он.
Какой будет дальнейшая служба отстраненных руководителей, станет известно по выводам проверок и расследования.
Правовую оценку деятельности или бездеятельности патрульных, которые выезжали по вызову об избиении полицейских в Чернигове ночью 2 октября, предоставит Государственное бюро досудебных расследований.
Расследуется производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению).
"Сейчас идет активная фаза следствия", - прокомментировали в ГБР.
Как информируют местные СМИ, в ночь, когда произошло убийство, охрана супермаркета и прохожие вызывали патрульных пять раз, три раза они выезжали на вызов, однако не смогли предупредить преступление. В правоохранительных органах пока эту информацию не подтверждают, но и не отрицают.