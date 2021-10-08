Убийство полицейского в Чернигове: руководство полиции отстранили от работы

В Чернигове отстранили от должностей начальника патрульной полиции Андрея Думича и двух его заместителей на время расследования, которое связано с обстоятельствами убийства полицейского, сообщает УНИАН.

Об этом заявил пресс-офицер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко. По его информации, о решении сообщили в четверг.

"Несколько часов назад исполняющих обязанности руководства патрульной полиции области представили коллективу" , - отметил он.

Какой будет дальнейшая служба отстраненных руководителей, станет известно по выводам проверок и расследования.

Правовую оценку деятельности или бездеятельности патрульных, которые выезжали по вызову об избиении полицейских в Чернигове ночью 2 октября, предоставит Государственное бюро досудебных расследований.

Расследуется производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению).

"Сейчас идет активная фаза следствия" , - прокомментировали в ГБР.

Как информируют местные СМИ, в ночь, когда произошло убийство, охрана супермаркета и прохожие вызывали патрульных пять раз, три раза они выезжали на вызов, однако не смогли предупредить преступление. В правоохранительных органах пока эту информацию не подтверждают, но и не отрицают.