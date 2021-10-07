В Японии произошло землетрясение: его зафиксировали на видео

Сильное землетрясение с магнитудой 6,1 произошло в Японии, рядом с Токио и прилегающими районами. Из-за подземных толчков были остановлены железнодорожные пути. Также отключалось электричество.﻿ Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Обозреватель.

Как сообщается, землетрясение произошло вечером в четверг, 7 октября, около 23:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Отмечается, что по японской шкале сейсмической интенсивности его оценили в пять баллов из семи. Около 250 домов в Токио были отключены от электроэнергии.

Очаг подземных толчков, как уточнили специалисты, находился в северо-западной префектуре Тиба на глубине около 80 километров.

Как показано на опубликованных видео, в зданиях во время явления раскачивалась мебель, а на дорогах качались фонари. Вместе с тем, сейсмологи убеждены: угрозы цунами в городе нет. Однако, по их мнению, явление может в скором времени повториться.

Землетрясение было магнитудой 6,1. Источник: Скриншот

Кроме отключения электричества, из-за землетрясения в Токио приостановили курсирование скоростных экспрессов "Синкансэн", а взлетно-посадочные полосы в токийском аэропорту Ханэда были временно закрыты для проверок.

Информации о более серьезных последствиях или повреждениях не поступало. Премьер-министр страны Фумио Киcида приказал собрать группу для реагирования на землетрясение и помощи тем, кто пострадал.

"Я распорядился оценить масштабы произошедшего, объединить все силы правительства вместе с местными администрациями, чтобы наладить организацию помощи пострадавшим, предоставлять населению информацию, а также предотвратить расширение ущерба от землетрясения" , – сказал Кисида.

По предварительным данным, в результате землетрясения пострадали не менее пяти человек.