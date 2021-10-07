Саакашвили из тюрьмы призывает своих сторонников к акциям протеста

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в распространенном в четверг вечером к своим сторонникам письме пишет, что победа оппозиции во втором туре местных выборов крайне важна для страны и для его освобождения из заключения, сообщает УНН.

"Сегодня везде, где проводятся вторые туры выборов, мы должны обезвредить все уловки и планы Иванишвили (миллиардер, бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили - ИФ). Объявляю полную поддержку председателю нашей партии "Единое национальное движение" Нике Мелия", - пишет Саакашвили в письме, с которым ознакомил журналистов его адвокат, гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

Он считает, что во втором туре местных выборов все кандидаты от оппозиции во всех 20 муниципалитетах победят и все его сторонники должны готовиться к проведению массовых акций протеста.