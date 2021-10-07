У Тимошенко прогнозируют внеочередные выборы в Раду

В политической силе "Батькивщина" считают, что сегодняшний парламент себя изжил, а стратегия, которую проводят нардепы - не дает развиваться стране экономически и социально, Об этом в программе "Украина Сегодня" заявил народный депутат Сергей Соболев, сообщает Украина 24.

"На сегодня этот парламент себя изжил, дальше этот парламент в таком виде существовать не может...Заменили премьера - ничего не изменилось, заменили десятки министров - ничего не изменилось, теперь думают, что заменят спикера. Нет, надо менять ту экономическую и социальную стратегию, которую они избрали, и которая ведет страну к краху. Мы считаем, что этот шаг приблизил вплотную к очередным решениям, которые приведут к внеочередным парламентским выборам" , — сообщил Сергей Соболев.

Стоит отметить, что, по словам политолога Вадима Карасева, Верховную Раду могут возглавить два нардепа, а также будет один спикер.