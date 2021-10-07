У Саакашвили в камере есть и телевизор, и матрас - тюремщики

Информация адвокатов о том, что у бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в тюремной камере нет телевизора, является ложью, говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя гендиректора специальной пенитенциарной службы Ники Цхвариашвили, сообщает Интерфакс-Украина.

"Подследственный и осужденный Михаил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, является ложью. Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег из средств Саакашвили" , - заявил Цхвариашвили.

Он также сообщил, что этой же картой Саакашвили приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования.