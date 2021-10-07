Активисты призвали СБУ не пускать в Украину Басту и Елку

Крымскотатарский ресурсный центр обратился к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с письмом, в котором просит запрета на въезд в Украину российских музыкантов Василия Вакуленко (Баста), Ирины Воробьевой (Круг) и Елизаветы Иванцив (Ёлка), у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве, из-за возможных выступлений артистов в оккупированном Крыму, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщается на сайте Крымскотатарского ресурсного центра.

"Просим проверить информацию относительно незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами Российской Федерации Ириной Воробьевой и Елизаветой Иванцив и, в случае выявления нарушений украинского законодательства, применить ограничительные меры в отношении них" , — говорится в письме.