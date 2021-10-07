Украинцев стали вакцинировать на почте: где уже можно привиться

В Украине начали открывать пункты вакцинации в почтовых отделениях "Укрпошты". Сейчас пенсионеры могут получить прививку от коронавируса на почте в 7 областях страны, сообщает РБК-Украина.

Где уже можно вакцинироваться на почте – далее в материале.

Киевская область

Обухов - улица Малышко, 2;

Богуслав - улица Николаевская, 24;

Бровары - улица Гагарина, 20;

Згуровка - улица Украинская, 13;

Бородянка - улица Центральная, 240;

Яготин - улица Независимости, 56;

Белая Церковь - улица Привокзальная, 32А;

Сквира - улица Небесной Сотни, 17;

Тараща - улица Шевченко, 37;

Тетиев - улица Цветкова, 6;

Переяслав - улица Б. Хмельницкого, 49;

Макаров - улица Димитрия Ростоцкого, 38.

Черновицкая область

Черновцы - улица Мизунского, 1; Буковинская, 33а; Гагарина 36а;

Кельменцы;

Вижница;

Сокиряны;

Берегомет;

Вижницкий район.

Днепропетровская область

Днепр;

Кривой Рог;

Никополь;

Павлоград;

Новомосковск;

Синельниково;

Пятихатки;

Верхнеднепровск;

Апостолово.

Также прививки можно получить в почтовых отделениях в: Покровском, Петриковке, Царичанке, Широком, Солоном, Васильковке, Межевой, Петропавловке, Софиевке, Томаковке, Криничках, Магдалиновке, Юрьевке.

Николаевская область

Николаев, ул. Адмиральская, д. 27.

Сейчас управление здравоохранения ОГА рассматривает места, куда необходимо отправлять мобильные медицинские бригады, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19.

Луганская область

Лисичанск-18, кв. Восточный, 45;

Попасная-2, ул. Мира, 3/1;

Золотое-1, ул. Менделеева, 7;

Новодружеск, ул. Центральная, 21;

Троицкое, просп. Победы, 40;

Беловодск-1, ул. Центральная, 132;

Мостки, пер. Почтовый, 5;

Белолуцк, ул. Панасенко, 10-А;

Белокуракино-2, ул. Центральная, 83;

Марківка, ул. Центральная, 25;

Меловое, ул. Мира, 21;

Станично-Луганское-1, ул. Барбашова, 38;

Нижняя Дуванка, ул. Почтовая, 15;

Сватово-3, ул. Шевченко, 4;

Старобельск-3, ул. Слобожанская, 35;

Счастье, ул. Донецкая, 30;

Новопсков-3, ул. Украинская, 53;

Северодонецк-12, ул. Курчатова, 8;

Кременная-5, ул. Титова, 45;

Рубежное-10, просп. Победителей, 12;

Красноріченське, ул. Ф.Т. Дачка, 17;

Новоайдар, ул. Центральная, 23-А.

Сумская область

В Сумской области мобильные бригады будут прививать пенсионеров в 18 отделениях "Укрпошты". Однако, в облгосадминистрации не опубликовали список этих отделений.

Львовская область

Львов - на Главном почтамте;

Жовква;

Яворов;

Новый Раздел;

Сокаль.

Автор: Дмитрий Левицкий