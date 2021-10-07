Неподконтрольная часть Луганской области на два дня останется без света и связи

В отдельных районах оккупированной Луганской области на два дня отключат свет и связь. Блэкаут в ОРДЛО вызван ремонтом высоковольтной линии, сообщает РБК-Украина.

СМИ сепаратистов отмечают, что в период с 8 по 10 октября текущего года возможны перебои со связью из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного ремонтом высоковольтной линии "Шахты-Победа". Она является основным источником подачи электроэнергии в ОРДЛО.

В "ЛНР" также предупредили об изменениях работы "таможни" в этот период.

Автор: Дмитрий Кузнецов