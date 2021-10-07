В ООН и ВОЗ планируют до конца года вакцинировать 40% населения планеты

Организация Объединенных Наций и ее Всемирная организация здравоохранения запустили амбициозный план полной вакцинации 40 процентов населения мира от COVID-19 к концу года и 70 процентов к середине следующего года, сообщает УНИАН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир уже производит достаточно вакцин для достижения этой цели, но донорам необходимо собрать 8 млрд долларов, чтобы вакцинация от COVID-19 стала более доступной в самых бедных странах мира.

План предусматривает равное распределение или обмен доз вакцины между странами, передачу технологий и другие шаги, которые помогут более бедным странам заполучить вакцины и распространить их среди своего населения.

"Государства-члены должны объединиться и сделать все необходимое для успеха этой стратегии" , - сказал Гутерриш.

Генсек ООН призвал США, Китай и другие страны "Большой двадцатки" (G20) собрать деньги, а когда они встретятся в конце октября в Риме "превратить эту стратегию в реальность".