Ударная атомная подводная лодка USS "Connecticut" (SSN-22) 2 октября столкнулась с объектом в международных водах Тихого океана во время дежурства, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил капитан субмарины Билл Клинтон.

"Быстроходная подводная лодка USS "Connecticut" (SSN-22) класса Seawolf во второй половине дня 2 октября во время работы в международных водах Индо-Тихоокеанского региона столкнулась с объектом, находясь под водой" , — сказал он.

По словам капитана, члены экипажа не получили серьезных травм. Сейчас подводная лодка возвращается в порт 7-го флота США.

"Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная двигательная установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными. Степень повреждения остальной части подводной лодки оценивается. ВМС США не обращались за помощью. Инцидент будет расследован" , — добавил капитан.

"Connecticut" — одна из трех лодок класса "Seawolf", ударная подводная лодка конца "холодной войны", предназначенная для отслеживания самых лучших советских глубоководных подлодок. Наряду с USS "Sea Wolf" (SSN-21) и USS "Jimmy Carter" (SSN-23), "Connecticut" является одним из самых способных и чувствительных боевых катеров ВМФ США.