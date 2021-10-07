Саакашвили пожаловался на отсутствие матраса и телевизора

Адвокат Саакашвили Георгий Гелхаури заявил, что администрация грузинской тюрьмы, в которой находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, умышленно создает бывшему лидеру страны некомфортные условия, сообщает Деловая столица.

По словам юриста, для экс-президента специально создают некомфортные условия — в частности, не выдав ему матрас.

Также Саакашвили не получил телевизор, на который, по словам адвоката, имеет право.

"Администрация тюрьмы создает как можно больше проблем, чтобы Саакашвили чувствовал себя неуютно" , — заявил Гелхаури.

Как сообщает Интерфакс-Украина﻿, заместитель гендиректора специальной пенитенциарной службы Ники Цхвариашвили отрицает данную информацию адвокатов.

"Подследственный и осужденный Михаил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, является ложью. Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег из средств Саакашвили", - заявил Цхвариашвили.

Он также сообщил, что этой же картой Саакашвили приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования.