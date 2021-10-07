В Запорожье усилили карантин

В Запорожье ввели "оранжевый" уровень эпидемической опасности из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом и внедряются дополнительные ограничительные меры, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Запорожского городского совета.

В частности, введен запрет проведения массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания).

В то же время разрешены:

мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления;

квалификационный экзамен на право занятия нотариальной деятельностью;

официальные спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей и т.д.

Ограничения не применяются при условии наличия у всех участников (посетителей), кроме лиц, не достигших 18 лет, и организаторов мероприятия (сотрудников заведения) документа о полном курсе вакцинации от коронавируса (внутреннего или международного), препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, отрицательного результата ПЦР-теста или выздоровлении от COVID-19, который подтвержден с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг или мобильного приложения "Дія".

Кроме того, в Городской больнице №6 будут развернуты 150 дополнительных коек для лечения больных коронавирусом.