У Зеленского обсудили имплементацию судебной реформы

В Офисе президента Украины в четверг состоялась рабочая встреча по имплементации судебной реформы, в ходе которой были обсуждены вопросы возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия (ВРП), сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в четверг вечером, в рабочей встрече приняли участие представители Верховной Рады, Офиса президента, Верховного Суда, Совета судей, а также представители посольств стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине.

"Мы незыблемые в необходимости скорейшей реализации принятого законодательства на основании тех норм, которые есть" , – заявил глава Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины Сергей Ионушас.

Он также подчеркнул, что важным вопросом остается отбор кандидатов в состав Этического совета.Председатель Совета судей Украины Богдан Монич отметил, что Совет судей Украины продолжает работу над определением кандидатур в Этический совет. Он выразил надежду, что в конце октября Совет судей проведет собеседования с кандидатами.

"Представители судебной ветви власти на этапах подготовки, принятия и внедрения законов говорили об определенных недостатках, противоречиях и необходимости некоторых изменений. В то же время мы никогда не ставили внедрения реформы в зависимости от того, будут ли внесены изменения. Об этом свидетельствует то, что Высший совет правосудия запустил эту реформу своевременно, без каких-либо проволочек" , - отметила председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, комментируя подготовку работы ВРП и ВККС.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина акцентировала внимание на вопросе об обращении пленума Верховного Суда в Конституционный Суд по проверке соответствия Конституции норм закона о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия. Со своей стороны председатель Верховного Суда отметила, что это обращение никоим образом не задержит дальнейшие шаги по реализации судебной реформы.

Первый секретарь по политическим вопросам Посольства Великобритании в Украине Джеймс Род-Мур призвал продолжить процесс формирования Этического совета и отбор кандидатов в состав Высшей квалификационной комиссии судей.

"Как только процесс отбора и голосования начнется, ожидается очень существенная финансовая, моральная и политическая поддержка со стороны международного сообщества" , - подчеркнул Джеймс Род-Мур.

Руководитель сектора по вопросам верховенства права и борьбы с коррупцией Представительства Евросоюза в Украине Манфредас Лимантас подчеркнул, что Этический совет должен как можно скорее начать свою работу, чтобы реализация судебной реформы продолжалась.