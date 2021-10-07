Дмитрий Разумков назвал Банковую "проклятым местом" и согласился с тем, что отныне его можно считать оппозиционером, сообщает Вести.

Правда, теперь просто внефракционный нардеп Разумков не уточнил, к какому именно из существующих лагерей оппозиции монобольшинству "слуг" он примкнет.

"Мне кажется, что Банковая - это ​​какое-то проклятое место. Сюда кто бы ни попадал, оно очень сильно меняет людей. А желательно, чтобы ты таким, каким приходишь к власти, таким же и уходил из нее", - отметил экс-спикер в первом после отставки интервью.

Он подтвердил, что отныне вполне может считаться оппозиционером.