Разумков назвал Банковую проклятым местом
Дмитрий Разумков назвал Банковую "проклятым местом" и согласился с тем, что отныне его можно считать оппозиционером, сообщает Вести.
Правда, теперь просто внефракционный нардеп Разумков не уточнил, к какому именно из существующих лагерей оппозиции монобольшинству "слуг" он примкнет.
"Мне кажется, что Банковая - это какое-то проклятое место. Сюда кто бы ни попадал, оно очень сильно меняет людей. А желательно, чтобы ты таким, каким приходишь к власти, таким же и уходил из нее", - отметил экс-спикер в первом после отставки интервью.
Он подтвердил, что отныне вполне может считаться оппозиционером.
"Вопрос не в том, с какого я дня в оппозиции. Вопрос в том, что принципы, с которыми мы шли, не должны нарушаться. Я буду точно выступать против того, что плохо для этого государства, и буду в этом плане в оппозиции. Если что-то будет хорошее, я всегда готов помогать делать правильные вещи для Украины. Потому что народный депутат для любого гражданина - это лицо, наделенное властью. Политическая целесообразность здесь должна быть первоочередной. Но дальше я, пожалуй, буду более конкретным, иногда более открытым, и занимать более четкую и однозначную позицию. Отсутствие кресла председателя парламента мне это будет позволять", - отметил Разумков.