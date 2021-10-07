В Польше задержаны 8 человек в связи со смертью украинца

Окружная прокуратура в Щецине задержала восемь человек по делу о смерти гражданина Украины Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Ева Обарек.

"На данный момент могу подтвердить, что по приказу Окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими" , — сообщила Обарек.

Она уточнила, что все задержаны на 48 часов. После проведения с ними следственных действий прокуратурой будут приниматься дальнейшие решения об аресте или освобождении фигурантов дела.

По неофициальной информации Gazeta Wyborcza, другими четырьмя лицами являются врач вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания, и трое работников этого заведения. По неподтвержденным данным, двое из них на данный момент уже уволены.

2 сентября стало известно, что еще в июле 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко умер в польском Вроцлаве после жестокого избиения полицейскими и сотрудниками вытрезвителя.Министерство иностранных дел Украины заявило, что одна из версий смерти Никифоренко — превышение служебных полномочий полицейскими.