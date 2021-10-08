8 октября 2021 - какой сегодня праздник, что нельзя делать

В этот день в мире отмечаются ﻿Всемирный день яйца, Всемирный день осьминога, Международный день подиатрии, сообщает УНИАН.

В Украине - День юриста, в США - День водорода и топливных элементов, День вареников, День сэндвича "Флаффернаттер", День игры в салки, День ветеринарной медсестры, в Армении - День танкиста, на Кубе - День героического партизана, в Намибии - День посадки деревьев, в Таджикистане - День сельского хозяйства, в Перу - День военно-морских сил, в Хорватии - День независимости, в Индии - День военно-воздушных сил, на Мальдивах - Национальный праздник.

Памятные даты 8 октября, годовщины и события

В 1498 году в этот день корабли Васко да Гамы отправились в обратный путь из Индии.

В 1818 году англичане впервые использовали боксерские перчатки в ринговом бою.

В 1871 году начался Великий чикагский пожар. Он продлился по 10 октября и уничтожил большую часть города, сотни людей погибли. Несмотря на то, что пожар был одной из самых масштабных катастроф XIX века, город сразу же начал перестраиваться, что послужило толчком к превращению Чикаго в один из самых значимых городов США. Пожар начался в 9 часов вечера в сарае на задворках дома 137 по Де Ковен-стрит.

По наиболее известной версии, причиной была корова, опрокинувшая копытами керосиновую лампу. Впоследствии другие катастрофы в Чикаго забирали намного больше жизней: 605 человек погибли в пожаре театра "Ирокез" в 1903 году, в 1915 году 835 человек погибли, когда в реке Чикаго затонул корабль "Истленд". Несмотря на это, Великий чикагский пожар остается самой известной катастрофой в истории города.

В 1871 году в Японии была введена современная система почтовой связи.

В 1873 году в США была открыта первая женская тюрьма.

В 1886 в Харькове была открыта публичная библиотека - ныне имени Короленко.

В 1896 году впервые был опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.

В 1908 году немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал в Лондоне, куда переехал в 1901 году, "искусственные локоны" - химическую завивку, или перманент. Несслер работал над идеей длительной завивки с 1896 года. Ему, как и любому парикмахеру, было известно, что парикам волны и завитки придавались при помощи химической завивки, но реактивы, которые применялись для этих целей, невозможно было использовать на живых волосах.

Он придумал нагревающийся электрический аппарат с металлическими стержнями, на которые спирально накручивались волосы, предварительно обработанные раствором гидроксида натрия. Таким методом можно было завивать только длинные волосы, так как сильное нагревание угрожало ожогами кожного покрова головы. Свои опыты Несслер проводил на жене Катарине. Первые две попытки были неудачными и привели к обожженной коже и пережженным волосам.

8 октября 1905 в салоне Несслера на Оксфорд-стрит собрались все лондонские парикмахеры. Волосы фрау Несслер были накручены на двенадцать длинных и довольно тяжелых латунных стержня, подключенных к разогревающемуся электрическому аппарату. Вся процедура продолжалась около пяти часов. После чего голова героической супруги новатора оказалась кудрявой. Но не это удивило сообщество профессионалов, а то, что и на следующий день кудри никуда не исчезли.

Позже выяснилось, что держатся они около полугода, за что перманент и получил название "шестимесячная завивка". Постепенно метод был усовершенствован и к 1909 году стал применяться в Британии. Правда, ажиотажным спросом он не пользовался, так как был длительным, дорогим и небезопасным.

Когда началась Первая мировая война, Несслер был обвинен английскими властями в шпионаже и вынужден бежать под чужим именем в Нью-Йорк. В Америке он открыл несколько салонов в Чикаго, Детройте, Флориде, Филадельфии. А звезды развивающегося американского кинематографа, постепенно своими головами "пробивали" перманенту дорогу в жизнь.

В 1926 году состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио - о матче "Славия" (Прага) - МТК (Будапешт).

8 октября 1945 года житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. Первые СВЧ-печки, предназначавшиеся для армейских столовых и больших ресторанов, были шкафами высотой 175 см и весом 340 кг. Более компактные домашние печки начали производиться с 1955 года.

В 1967 году в Великобритании впервые в мире были применены трубки для определения наличия алкоголя у водителей. В 1966 году была предпринята первая попытка провести через парламент закон, регламентирующий содержание этанола в крови: 0,8 промилле как гранично-допустимый уровень и максимальную скорость - 70 миль/час. Превышение этих показателей должно было рассматриваться как серьезное нарушение. 8 октября 1967 года закон был принят. Последствия были впечатляющими: количество смертей на дорогах Англии снизилось практически в два раза.

В 1980 году состоялся последний концерт ямайского музыканта, гитариста, вокалиста, композитора, самого известного в мире исполнителя в стиле регги Боба Марли, во время которого он упал без сознания. Спустя семь месяцев артист скончался от рака.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 октября чтит память святого Сергия, игумена Радонежского. Другие названия праздника: "День Сергия Радонежского", "Курятник", "Капустки". В этот день толокой рубили капусту для закваски, забивали на продажу кур, готовились к свадебному сезону. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящая осень, становится холодно. Местами может выпасть даже первый снег.

Что сегодня нельзя делать

Лучше всего провести день в посте и голодании, а также пойти в храм. Не проявляйте гордыню и высокомерие - будете наказаны за это.

Приметы на 8 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

выпал первый снег - зимы не будет еще больше месяца;

выпал сухой снег - лето будет хорошим;

ясно и тепло - погода будет хорошей еще три недели.

Именины 8 октября

Именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагеи и Людвика.