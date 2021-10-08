Топ-5 вакансий с зарплатой от 100 тыс. грн

В Украине самую высокую зарплату предлагают специалистам в области SQL deleloper, он может получать 180 тыс. грн в месяц. В пятерке наиболее высокооплачиваемых вакансий все места заняли айтишники, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных крупного кадрового портала. При этом средняя зарплата в стране составляет около 15 тыс. грн. Больше всего предложений для продавцов, водителей.

Кому в Украине платят самые высокие зарплаты:

SQL developer – 180 тысяч гривен.

Senior Full Strack Developer – 130 тысяч гривен.

Senior HTML developer – 125 тысяч гривен.

Java developer удаленно – 120 тысяч гривен.

ASP.NET Devepoper – 115 тысяч гривен.

Украинским работодателям приходится конкурировать за программистов на международном рынке. В результате зарплаты для них в разы выше, чем для специалистов из других сфер. Кроме того, для IT фактически существует отдельное налогообложение, большинство из них открыли "ФОП" и платят всего 5% от своего дохода. В то время как другие украинцы вынуждены отдавать со своей зарплаты 41,5%.