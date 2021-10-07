Ермак ускоряет "нормандский формат" через Нуланд

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощницей государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд ситуацию вокруг Украины. В частности, стороны затронули перспективы заседания "нормандского формата", сообщает Сегодня.

"Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате N4, важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины" , – написал Андрей Ермак на своем Twitter-аккаунте.

Отметим, Андрей Ермак является политическим советником президента Украины в рамках нормандского формата. Он участвует в переговорах советников Украины, Германии, Франции и России.