Житель Умани избил хасида

В городе Умань Черкасской области избили хасида.﻿ Об этом говорится на официальном канале Объединённой еврейской общины Украины в Telegram.

Возле могилы Раби Нахмана, что на улице Восточной, мужчина ворвался в дом к соседям — хасидской семье. В доме находился глава семьи, жена и дети. Нападавший набросился на мужчину и начал его избивать, делая при этом антисемитские высказывания.

На место инцидента прибыла полиция, у потерпевшего принимают заявление. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения, медики забрали его в больницу.