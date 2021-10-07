Столтенберг объяснил высылку российских послов из НАТО

Нынешние отношения между НАТО и Российской Федерацией находятся на самой низкой точке со времен окончания холодной войны вследствие агрессивного поведения России. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с национальными советниками по безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Отношения между НАТО и Россией находятся на самом низком уровне с момента завершения холодной войны. Причина тому - российское поведение. Мы видели агрессивные действия, в частности против Украины, также значительное военное наращивание, нарушение важных соглашений в области контроля над вооружениями, как, например, ДРМСД (Договор о ракетах малой и средней дальности - ред.), Что привело к разрушению этого соглашения, вместе с запретом на развитие систем оружия средней дальности» , - сказал Столтенберг.

Он подтвердил сообщение о решении НАТО выслать восемь российских дипломатов из состава российской миссии при НАТО в результате их действий, несовместимые с дипломатическим статусом.

«Решение забрать аккредитацию для восьми членов российской делегации при НАТО было сделано исходя из данных разведки. Потому что они были незаявленными офицерами российской разведки. Мы видели увеличение случаев российских вредных действий, не в последнюю очередь - в Европе. Поэтому мы должны действовать» , - сказал руководитель Альянса.

Он напомнил, что позиция НАТО в отношении России является содержательной и четкой, она базируется на двуедином подходе - обороны и сдерживания, с одной стороны, и готовности к диалогу - с другой.