Украину отнесли к странам с высоким уровнем организованной преступности

В рейтинге Глобального индекса организованной преступности Украина заняла 34 позицию. Об этом говорится в отчете Global Initiative against Transnational Organized Crime за 2021 год, сообщает Корреспондент.

Авторы рейтинга оценивали страны по трем критериям:

Масштаб и влияние криминальных рынков;

Структура и влияние четырех типов преступности (мафии, преступных сетей, криминальных структур, внедренных в госорганы, и иностранных криминальных структур);

Устойчивость стран к организованной преступности.

По каждому критерию страна могла получить оценку по шкале от 1 до 10, где 1 – лучший вариант развития событий (низкая преступность, высокая готовность властей противостоять криминальным кругам).

Украина набрала 6,18 балла и оказалась на 34 месте между Сербией (6,21) и Непалом (6,16). Авторы отчета отнесли Украину к группе стран с высоким уровнем организованной преступности и слабой сопротивляемостью властей. При этом низко оценены способности государства "открыто, прозрачно и эффективно" бороться с криминалом.

Первое место в рейтинге заняла Демократическая республика Конго (7,75). На втором и третьем месте Колумбия (7,66) и Мьянма (7,59). Также в топ-10 криминальных стран попали Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, Ирак, ЦАР и Гондурас.

Россия заняла 32 место рейтинга с 6,24 балами. Беларусь, которая заняла 83 позицию (5,08), попала в группу стран с низкой преступностью и низкой способностью властей ей противостоять.

При этом самая лучшая ситуация – в тихоокеанском государстве Тувалу, которое заняло последнюю 193 позицию в рейтинге (1,54).