Финляндия приостановила вакцинацию Moderna молодых мужчин

Департамент здравоохранения и социального развития Финляндии THL обновил инструкции по поводу вакцинации от коронавируса препаратом компании Moderna и не рекомендует прививать им мужчин младше 30 лет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Рекомендацию обновили в связи с тем, что вакцинация препаратом Moderna немного увеличивает риск развития миокардита среди лиц мужского пола младше 30 лет" , - сообщил в четверг портал телерадиовещания Yle.

У лиц мужского пола в возрасте младше 30 лет, получивших вакцину Moderna, немного повышен риск развития миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы. Их пока следует вакцинировать препаратом Pfizer-BionTech, отмечает THL.