Италия возвращается в "белую зону" карантина

Италия ослабляет карантин. Благодаря достижению 80% иммунизации населения кривая эпидемии в стране продолжает снижаться. Даже открытие школ не привело к предполагаемому увеличению числа заболеваемости ковидом. С понедельника, 11 октября, Италия возвращается в "белую" зону и к привычной жизни, сообщает Обозреватель.

Как пишет итальянская газета La Rrepubblica, Италия дала зеленый свет увеличению максимально допустимой вместимости стадионов, кинотеатров, дискотек и театров – при условии, что каждый в толпе сможет предъявить Green Pass (зеленый пропуск, который получают те, кто прошел вакцинацию).

Так, с понедельника, 11 октября, в кинотеатрах, театрах и концертных залах допускается полная вместимость.

"Это прощание с дистанцией в один метр, поскольку все кресла могут быть заняты" , – отметило издание.

Однако для входа нужно иметь Green Pass, а маску нужно носить всегда в общественных местах. Но, если какой-то регион перейдет в желтую зону, количество заполненных мест сократится до 50%, тогда как в оранжевой или красной зоне все эти заведения будут закрыты.

Дискотеки и танцевальные залы снова включают свет. Крытые площадки смогут заполниться на 50%, а внешние – до 75%. Однако условием для открытия заведений является наличие надлежащих систем вентиляции без рециркуляции воздуха. И, конечно, попасть на дискотеку или в танцевальный зал смогут только те, кто имеет зеленый пропуск. Внутри залов обязательно нужно иметь маску, которую, однако, можно снять, когда вы находитесь на танцполе.

Трибуны стадионов могут быть заполнены на 75%, а спортивные залы и помещения, где проводятся спортивные мероприятия – на 60%. Эти же проценты и правила также будут применяться, когда на стадионах проходят концерты или шоу любого типа.

В регионах, которые "пожелтеют", емкость снизится до 50%, для стадионов и до 35% для спортивных залов.

К музеям и выставочным залам – свободный доступ. Ограничение обязательного интервала в один метр также снимается. Музеи считаются достаточно безопасными, ведь здесь вряд ли могут образовываться толпы. Для того чтобы зайти в эти помещения, нужно только показать персоналу зеленый пропуск. Но маска остается обязательной. Эти правила действуют только в белой зоне и будут адаптированы к следующим переоценкам кривой заражения.