США продлили санкции против Турции

Американский президент Джо Байден продлил на год санкции США по Сирии, введенные против Турции в 2019 году, сообщает РИА Новости.

"Ситуация в Сирии и вокруг нее, в особенности действия властей Турции по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии, подрывает кампанию по разгрому ИГИЛ, а также ставит под угрозу гражданские лица и угрожает подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе" , - говорится в заявлении Байдена.

Поводом для введения санкций в 2019 году стало военное вторжение турецкой армии в Сирию и операция против курдского ополчения. Тогда под санкции попали минобороны и минэнерго Турции, министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.