В Латвии вводят режим ЧП из-за COVID-19

Совет по кризисному управлению в Латвии постановил объявить в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца, заявил в твиттере латвийский министр сообщения Талис Линкайтс, сообщает Интерфакс-Украина.

Данное решение еще должно утвердить правительство. Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания совета заявил, что цель введения чрезвычайного положения - значительно повысить охват вакцинацией, введя значительно более строгие ограничения для непривитых. Усилен будет также контроль за соблюдением мер безопасности.

Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая из-за количества непривитых людей, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах стремительно растет количество пациентов с COVID-19, что ограничивает их возможности оказывать полностью все услуги.

"Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще достаточно долгий путь" , - сказал он.

Совет по кризисному управлению постановил, что не переболевшие и не привитые от COVID-19 в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты. Кариньш заявил, что планируется также сократить время работы магазинов.

Кроме того, принято решение ввести ограничения для привитых, например, на мероприятиях в "зеленом", то есть безопасном режиме введут дополнительные эпидемиологические требования - нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию. Также планируется ввести ограничения на количество участников на определенных мероприятиях.

Совет призвал везде, где возможно, и в публичном, и в частном секторе работать удаленно. Эти решения вступят в силу после утверждения на заседании кабинета министров в пятницу.